Das Ergebnis ist knapp, die Analyse aber eindeutig: Der VfR Baumholder hat den SC Idar-Oberstein verdient geschlagen – und ein Statement von Trainer Felix Ruppenthal damit völlig korrekt. Warum der VfR gewonnen hat? Dafür gibt es einige Gründe!
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Die Machtprobe ist überraschend deutlich ausgefallen – nicht unbedingt wegen des Resultats, aber bei seinem 2:1 (0:0)-Heimsieg war der VfR Baumholder dem SC Idar-Oberstein so ziemlich in allen Belangen klar überlegen. „Wir sind jetzt wohl vorerst die Nummer eins im Kreis“, sagte Felix Ruppenthal, um dann – fast erschrocken über seinen Satz – klarzustellen: „Aber das war jetzt ein Spiel.