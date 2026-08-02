Die Machtprobe endet deutlich VfR Baumholder hat Dampf, der SC Idar-Oberstein nicht Sascha Nicolay 02.08.2026, 08:32 Uhr

i Da hatte der SC Idar-Oberstein noch Glück. Ein Freistoß von Marius Gedratis knallt an den Pfosten. Die Baumholderer (in grün, von rechts) Danny Lutz und Jonas Brenner sowie die Idarer (von links) Ramzi Ferjani, Niklas Baus, Ruben Strack und Colin Fuchs schauen der Kugel hinterher. Stefan Ding

Das Ergebnis ist knapp, die Analyse aber eindeutig: Der VfR Baumholder hat den SC Idar-Oberstein verdient geschlagen – und ein Statement von Trainer Felix Ruppenthal damit völlig korrekt. Warum der VfR gewonnen hat? Dafür gibt es einige Gründe!

Die Machtprobe ist überraschend deutlich ausgefallen – nicht unbedingt wegen des Resultats, aber bei seinem 2:1 (0:0)-Heimsieg war der VfR Baumholder dem SC Idar-Oberstein so ziemlich in allen Belangen klar überlegen. „Wir sind jetzt wohl vorerst die Nummer eins im Kreis“, sagte Felix Ruppenthal, um dann – fast erschrocken über seinen Satz – klarzustellen: „Aber das war jetzt ein Spiel.







Artikel teilen

Artikel teilen