Sieg gegen FC Schmittweiler VfR Baumholder geht vorne drauf und wird früh belohnt 19.10.2025, 19:04 Uhr

i Viewl Betrieb herrschte vor dem Tor des FC Schmittweiler/Callbach, und so flutschte der Eckball von Marius Gedratis (nicht im Bild) direkt zum 3:0 über die Linie. Stefan Ding

Marius Gedratis hat mal wieder einen Kunstschuss „ausgepackt“ und damit die Partie seines VfR Baumholder gegen den FC Schmittweiler/Callbach endgültig entschieden.

Gegner aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach scheinen dem VfR Baumholder zu liegen. Nach dem 5:2 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach und dem 1:0 beim TuS Hackenheim bezwangen die Baumholderer nun auch den FC Schmittweiler/Callbach. 4:2 (2:0) endete die Partie vor 130 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Brühl-Stadion.







