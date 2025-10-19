Marius Gedratis hat mal wieder einen Kunstschuss „ausgepackt“ und damit die Partie seines VfR Baumholder gegen den FC Schmittweiler/Callbach endgültig entschieden.
Lesezeit 2 Minuten
Gegner aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach scheinen dem VfR Baumholder zu liegen. Nach dem 5:2 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach und dem 1:0 beim TuS Hackenheim bezwangen die Baumholderer nun auch den FC Schmittweiler/Callbach. 4:2 (2:0) endete die Partie vor 130 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Brühl-Stadion.