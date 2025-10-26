Der VfR Baumholder hat auf die Pauke gehauen – und zwar mit voller Wucht. Im Spitzenspiel beim SV Hermersberg gelang der vierte Sieg in Folge. Interimscoach Matthias Dingert freute sich über eine perfekte Kurz-Amtszeit.
Da hat der VfR Baumholder aber so richtig einen rausgehauen. Die Westricher gewannen das Landesliga-Spitzenspiel beim SV Hermersberg klar 5:1 (4:0) und kletterten damit auf Platz zwei, der am Ende der Saison zu Aufstiegsspielen zur Verbandsliga berechtigen würde.