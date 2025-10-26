5:1-Sieg in Hermersberg VfR Baumholder geht vorne drauf und ist jetzt Zweiter 26.10.2025, 12:10 Uhr

i Marius Gedratis jubelt. Sein VfR Baumholder gewann das Spitzenspiel beim SV Hermersberg 5:1 und ist jetzt Zweiter. Gedratis steuerte einen Freistoßtreffer bei. Stefan Ding

Der VfR Baumholder hat auf die Pauke gehauen – und zwar mit voller Wucht. Im Spitzenspiel beim SV Hermersberg gelang der vierte Sieg in Folge. Interimscoach Matthias Dingert freute sich über eine perfekte Kurz-Amtszeit.

Da hat der VfR Baumholder aber so richtig einen rausgehauen. Die Westricher gewannen das Landesliga-Spitzenspiel beim SV Hermersberg klar 5:1 (4:0) und kletterten damit auf Platz zwei, der am Ende der Saison zu Aufstiegsspielen zur Verbandsliga berechtigen würde.







