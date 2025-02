Samstag Start beim FC Basara VfR Baumholder: Fragezeichen hinter vier Akteuren 20.02.2025, 12:11 Uhr

i Ob Julian Röhrig beim Restrundenauftakt des VfR Baumholder auflaufen kann, ist offen. Der Außenbahnspezialist hat Oberscenkelprobleme. Stefan Ding

Dass ein Trainings-Abschlussspielchen 2:0 und nicht 11:10 endete, ist für Christian Schübelin, den Trainer des VfR Baumholder, ein gutes Zeichen vor dem Rückrundenstart in der Verbandsliga am Samstag beim FC Basara Mainz. Der VfR will dort punkten.

Am Samstag wird es wieder ernst für den VfR Baumholder. Er muss am Samstag beim Restrundenstart der Verbandsliga in die Landeshauptstadt reisen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin ist in Hechtsheim auf dem Kunstrasen 2 im Heinz-Lemb-Weg Gast des FC Basara Mainz.

