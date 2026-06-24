Verbandsliga-Startkracher fix VfR Baumholder empfängt den SC Idar-Oberstein Sascha Nicolay 24.06.2026, 15:06 Uhr

i Erst im Februar empfing der VfR Baumholder den SC Idar-Oberstein - damals allerdings die A-Junioren der Schmuckstädter. Die VfR-Männer, damals immerhin Landesliga-Tabellenführer, verloren das Testduell. Jetzt können sie Revanche gegen die "Erste" des SC nehmen - am 1. Spieltag der Verbandsliga. Stefan Ding

Derbys erleben die Fußball-Fans an der Nahe zum Auftakt der Verbandsliga-Saison. Auch die SG Hüffelsheim freut sich auf ein Lokalduell. Die SG Eintracht Bad Kreuznach muss bis zum zweiten Spieltag auf ihr erstes Nahe-Derby warten.

. Der Kreis-Birkenfeld-Kracher zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga-Saison ist tatsächlich perfekt. Am ersten Spieltag empfängt der VfR Baumholder den SC Idar-Oberstein. Diese Startpaarung hatten sich alle Fußballfans im Kreis Birkenfeld und an der Nahe gewünscht, schließlich elektrisiert der Vergleich der beiden besten BIR-Mannschaften, das Duell zwischen dem Landesliga-Aufsteiger aus Baumholder und dem Oberliga-Absteiger aus dem Haag, mächtig.







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