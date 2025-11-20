SV Kirchheimbolanden kommt VfR Baumholder: Dreier auf neuem Kunstrasen soll her 20.11.2025, 13:56 Uhr

i Am vergangenen Wochenende bejubelte Marius Gedratis noch als Zuschauer (Mitte, hinter der Bande) einen Treffer von Lucas Alves da Silva. Am Sonntag wird Gedratis wieder auf dem Platz stehen und alles daran setzen, den nächsten Dreier mit seinem VfR Baumholder einzufahren. Stefan Ding

Wenn Christian Schübelin davon redet, dass die Baustellen geschlossen seien, dann meint er vielleicht auch die Fertigstellung des neuen Kunstrasens am Brühl-Stadion. Vor allem aber freut er sich darüber, dass drei wichtige Spieler wieder dabei sind.

Auf neu verlegtem Kunstrasen will der VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) seine starke Serie von sieben Spielen ohne Niederlage in Folge verlängern und im Rennen um den zweiten Platz der Fußball-Landesliga drei weitere Punkte auf sein Konto packen. Gegner ist der SV Kirchheimbolanden, bei dem es in der Hinrunde eine 1:4-Niederlage setzte.







