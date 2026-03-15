Fineas Allnoch erwischte einen Sahnetag beim 4:1-Sieg des VfR Baumholder bei den Sportfreunden Bundenthal. Der Angreifer schoss zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.
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Ein hartes Stück Arbeit musste der VfR Baumholder verrichten, ehe er in der Landesliga bei Freiwillig-Absteiger und Schlusslicht Sportfreunde Bundenthal den 4:1(2:1)-Sieg unter Dach und Fach hatte. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Die Westricher sind bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter SC Hauenstein herangerückt, der über ein 3:3 gegen den TuS Bedesbach-Patersbach nicht hinausgekommen ist.