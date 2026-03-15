4:1-Sieg in Bundenthal VfR Baumholder bis auf zwei Punkte an Hauenstein dran Sascha Nicolay 15.03.2026, 19:25 Uhr

i VfR-Trainer Christian Schübelin schnauft durch. Auch in Bundenthal fuhren seine Baumholderer einen Dreier ein und rangieren nun nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter SC Hauenstein. Stefan Ding

Fineas Allnoch erwischte einen Sahnetag beim 4:1-Sieg des VfR Baumholder bei den Sportfreunden Bundenthal. Der Angreifer schoss zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.

Ein hartes Stück Arbeit musste der VfR Baumholder verrichten, ehe er in der Landesliga bei Freiwillig-Absteiger und Schlusslicht Sportfreunde Bundenthal den 4:1(2:1)-Sieg unter Dach und Fach hatte. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Die Westricher sind bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter SC Hauenstein herangerückt, der über ein 3:3 gegen den TuS Bedesbach-Patersbach nicht hinausgekommen ist.







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