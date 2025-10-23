Topspiel in Hermersberg VfR Baumholder bei fußballverrücktem Volk zu Gast 23.10.2025, 13:18 Uhr

i Nico Schulz zeigt auf die Uhr. Es ist Zeit für den VfR Baumholder für einen Sieg im Spitzenspiel. Gelingt Interimscoach Matthias Dingert (rechts) in Hermersberg der zweite Dreier bei seinem zweiten Einsatz? Stefan Ding

Der VfR Baumholder hat am Samstag die Chance, auf Platz zwei in der Landesliga zu springen. Voraussetzungen dafür ist ein Sieg im Spitzenspiel und Verfolgerduell beim SV Hermersberg.

Der SC Hauenstein ist das Maß der Dinge in der Fußball-Landesliga und steuert auf die Rückkehr in die Verbandsliga zu. Doch dahinter tobt ein spannendes Rennen. Die beiden besten Mannschaften der Hauensteiner Verfolgergruppe treffen am Samstag aufeinander – und etwas überraschend ist der VfR Baumholder dabei.







