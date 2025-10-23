Der VfR Baumholder hat am Samstag die Chance, auf Platz zwei in der Landesliga zu springen. Voraussetzungen dafür ist ein Sieg im Spitzenspiel und Verfolgerduell beim SV Hermersberg.
Der SC Hauenstein ist das Maß der Dinge in der Fußball-Landesliga und steuert auf die Rückkehr in die Verbandsliga zu. Doch dahinter tobt ein spannendes Rennen. Die beiden besten Mannschaften der Hauensteiner Verfolgergruppe treffen am Samstag aufeinander – und etwas überraschend ist der VfR Baumholder dabei.