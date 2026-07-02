Überbewerten mochte Felix Ruppenthal den hohen Sieg zum Auftakt der Vorbereitungsspiele nicht, aber es gab Gründe, warum der Coach mit der Vorstellung seines VfR Baumholder zufrieden war.
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Der VfR Baumholder hat gleich im ersten Testspiel eine überzeugende Leistung gezeigt. Beim TuS Bedesbach-Patersbach gewann der Aufsteiger in die Verbandsliga haushoch mit 8:1. Das ist deshalb bemerkenswert, weil beide Mannschaften in der vergangenen Saison noch in der gleichen Klasse, in der Landesliga, zu Hause waren.