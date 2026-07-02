Coach Ruppenthal zufrieden VfR Baumholder beginnt Testphase mit einem Kantersieg Sascha Nicolay 02.07.2026, 15:18 Uhr

i Lucas (links) fehlte beim ersten Testspiel des VfR Baumholder noch. Marius Gedratis (rechts) war dagegen dabei und eröffnete beim Kantersieg den Torreigen. Stefan Ding

Überbewerten mochte Felix Ruppenthal den hohen Sieg zum Auftakt der Vorbereitungsspiele nicht, aber es gab Gründe, warum der Coach mit der Vorstellung seines VfR Baumholder zufrieden war.

Der VfR Baumholder hat gleich im ersten Testspiel eine überzeugende Leistung gezeigt. Beim TuS Bedesbach-Patersbach gewann der Aufsteiger in die Verbandsliga haushoch mit 8:1. Das ist deshalb bemerkenswert, weil beide Mannschaften in der vergangenen Saison noch in der gleichen Klasse, in der Landesliga, zu Hause waren.







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