Gute Laune beim 4:3-Erfolg VfR Baumholder bäumt sich wie ein Meister auf und siegt Matthias Schlenger 18.05.2026, 19:55 Uhr

i Der VfR Baumholder stellt ssich zum Meisterfoto. Der Titel in der Landesliga und der Aufstieg der Westricher in die Verbandsliga sind nach einer super Saison total verdient. Stefan Ding

Auch als frisch gebackener Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga gewinnt der VfR Baumholder. Nach einer Party am Samstag machte das Team von Trainer Christian Schübelin aus einem 1:3-Pausenrückstand noch einen 4:3-Sieg

Der VfR Baumholder kommt dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nachdem am Samstag die Meisterschaft der Landesliga-Fußballer bereits in trockenen Tüchern war, siegten sie am vorletzten Spieltag trotz 1:3-Pausenrückstands mit 4:3 bei der TSG Trippstadt.







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