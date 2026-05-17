Auch als frisch gebackener Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga gewinnt der VfR Baumholder. Nach einer Party am Samstag machte das Team von Trainer Christian Schübelin aus einem 1:3-Pausenrückstand noch einen 4:3-Sieg
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Der VfR Baumholder kommt dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nachdem am Samstag die Meisterschaft der Landesliga-Fußballer bereits in trockenen Tüchern war, siegten sie am vorletzten Spieltag trotz 1:3-Pausenrückstands mit 4:3 bei der TSG Trippstadt.