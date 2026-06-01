Fair geht vor – den Spruch kennen alle. Die Teams, die in Bretzenheim ausgezeichnet wurden, leben diesen Gedanken auch.
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Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass die fairsten Teams der Region im Rahmen der Aufstiegsrunde zur A-Klasse Bad Kreuznach von der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ausgezeichnet werden.In Bretzenheim holte Niclas Mörbel zum dritten Mal in Folge die Urkunde und den Geldpreis für die SG Hüffelsheim als Sieger der Wertungsgruppe für die Mannschaften aus der Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga ab.