Fairness-Ehrung in Bretzenheim VfL Nußbaum kassiert keine einzige Gelbe Karte Olaf Paare 01.06.2026, 12:14 Uhr

i 3000 Euro ist der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück die Auszeichnung der fairsten Teams der Region wert, deren Vertreter sich in Bretzenheim trafen. Klaus Castor

Fair geht vor – den Spruch kennen alle. Die Teams, die in Bretzenheim ausgezeichnet wurden, leben diesen Gedanken auch.

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass die fairsten Teams der Region im Rahmen der Aufstiegsrunde zur A-Klasse Bad Kreuznach von der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ausgezeichnet werden.In Bretzenheim holte Niclas Mörbel zum dritten Mal in Folge die Urkunde und den Geldpreis für die SG Hüffelsheim als Sieger der Wertungsgruppe für die Mannschaften aus der Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga ab.







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