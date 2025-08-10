Im ersten Auswärtsspiel als Neu-Verbandsligist ließen die Fußballer der SG Hüffelsheim nichts anbrennen. Im wahrsten Sinne: Denn dank einer starken Defensivleistung gewannen sie beim SV Steinwenden mit 2:0 (1:0).

„Wir sind sehr zufrieden, mit vier Punkten aus zwei Spielen ist unser Start gelungen“, freute sich André Weingärtner, der Trainer der Hüffelsheimer, und fügte an: „Zumal wir als Trainerteam noch einmal eine andere Facette in unserem Spiel erkennen konnten.“ Der Coach meinte damit die hohe Intensität, mit der die Hüffelsheimer vor allem gegen den Ball angetreten waren. Immer wieder, wenn die Steinwendener etwas versuchten, rückten die SGH-Spieler ihnen intensiv auf die Pelle und störten. „Kompliment an die gesamte Mannschaft für die Einhaltung unserer Verteidigungsprinzipien, vor allem aber an unsere Abwehrspieler“, erklärte Weingärtner und fügte an: „Dauerhaft möchte ich uns aber so nicht sehen. Dafür war es mir zu wenig Fußball, das können wir mit Ball besser.“

Von der Bank kommt viel Qualität

Ein intensiver Moment bescherte den Hüffelsheimern auch die Führung. Der Innenverteidiger der Steinwendener wurde zu einem Fehler gezwungen, Mostafa El-Haiwan spritzte dazwischen, zog aufs Tor zu und legte quer auf Tim Reidenbach, der seinen ersten Verbandsliga-Treffer bejubeln durfte. 23 Minuten waren da gespielt, und die Trinkpause bei extrem heißen Bedingungen schloss sich an. Direkt anschließend gab es eine vergleichbare Szene, doch dieses Mal vergab Reidenbach.

So blieb die Partie lange offen. „Wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Es gab da auch mal eine Eckenserie des Gegners, die wir überstehen mussten“, berichtete Weingärtner, trotzdem blieb sein Team aufmerksam und vor allem laufstark und konzentriert in den Zweikämpfen. Zudem erwies es sich als extrem hilfreich, dass die Hüffelsheimer Qualität von der Bank nachschieben konnten. So kam beispielsweise in Tim Müller der spielende Co-Trainer für Youngster Jonny Frisch, der sich wie Cedric Lind und Nik Schmidt mit einer guten Pokal-Leistung in Weinsheim für einen Startelf-Platz beworben hatte. Frisch hätte vor seiner Auswechslung beinahe für das 2:0 gesorgt, doch sein Abschluss nach tollem Solo wurde von der Linie gekratzt.

„Es gab da null Scharmützel, auch nicht nach dem Spiel.“

André Weingärtner

So ging die Entscheidung zu großen Teilen auf das Konto eines weiteren Jokers. Simon Scherer drang drei Minuten nach seiner Einwechslung energisch in den Strafraum ein und zog ab. Der Steinwendener Nico Trapp gab dem Ball dann aber die entscheidende Wendung ins Tor. „Ich glaube aber, der Ball von Simon wäre auch so reingegangen“, vermutete Weingärtner. So oder so reichte das Tor in Minute 77, um im dritten Pflichtspiel zum dritten Mal ungeschlagen zu bleiben und erneut kaum eine Chance des Gegners zugelassen zu haben.

Ein Aspekt war Weingärtner noch sehr wichtig: „Ich war noch nie in Steinwenden, aber der Ort und der Verein bekommen in meinem Trainerdasein einen dicken Pluspunkt. Ich habe in meiner gesamten Karriere selten einen derart gastfreundlichen Verein erlebt.“ Als Beispiel nannte Weingärtner die Begrüßung. In der Kabine hing ein großes Plakat, auf dem die Hüffelsheimer nicht nur herzlich in der Verbandsliga willkommen geheißen wurden, sondern ihnen auch zur Meisterschaft in der Landesliga gratuliert wurde. Auf dem Spielfeld ging es dann extrem fair zur Sache. „Es gab da null Scharmützel, auch nicht nach dem Spiel. Dabei hatten die Steinwendener gerade ihre zweite Partie und ihr Kerbespiel verloren. Das war eine tolle Herzlichkeit, sodass wir auf der Heimfahrt im Bus saßen und fast ein schlechtes Gewissen hatten, dass wir ihnen die Kerb verdorben haben“, erzählte Weingärtner. Allerdings gibt es in der Verbandsliga nichts zu verschenken, das weiß auch der Aufsteiger von der Nahe.

SG Hüffelsheim: Becker – Ludwig, Hermann, Mörbel, Balzer (64. Krafft) – Lind, El-Haiwan (74. Scherer), Schmidt, Rosenbaum (81. Scheick) – Frisch (64. Müller), Reidenbach (84. Keita).

So geht’s weiter: am Freitag, 19 Uhr, gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach.