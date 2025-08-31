In den ersten beiden Spielzeiten nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Verbandsliga legte Eintracht Bad Kreuznach mit frühzeitigen Serien und Punktgewinnen den Grundstein, um eine ungefährdete Saison zu spielen. Das wird in dieser Runde anders sein. Das steht spätestens seit dem 0:5 (0:2) beim FC Bienwald Kandel fest. Die Eintracht wartet auch nach fünf Spielen noch auf den ersten Sieg.

„Starke 20 Minuten reichen in der Verbandsliga nicht. In der restlichen Zeit waren wir nicht gut genug, um bei einem starken Gegner etwas mitzunehmen“, fasste Eintracht-Trainer Thorsten Effgen den Spielverlauf zusammen. Die guten 20 Minuten war die Phase nach der Pause, als die Gäste überzeugten, doch drei Möglichkeiten durch Malik Schäfer, Deniz Darcan und David Molnar blieben ungenutzt. Mit dem 0:3 (67.) war die Partie dann entschieden. „Ein Spiel, das wir bereits in der ersten Hälfte verloren haben, da waren die Kandeler stärker“, erläuterte Effgen.

„Es kommt bei uns aktuell immer auch etwas zusammen.“

Thorsten Effgen

Allerdings trafen auch die Pfälzer lange Zeit die Hütte nicht. „Es kommt bei uns aktuell immer auch etwas zusammen. Dieses Mal waren es zwei Verletzungen, die zu kurzzeitigen Unterzahlsituationen und Umstellungen geführt haben. Und in exakt dieser Phase fallen die Gegentore“, haderte Effgen. Jan Wingenter musste mit einer Kopfverletzung raus, Yannik Wex mit muskulären Problemen. Christian Liginger (43.) und Arianit Uka (45.) bescherten den Kandelern die Führung. Später legten Liginger (67.), Michael Bittner (84.) und Karim Mathis (87.) nach.

Zu allem Überfluss kassierten die Bad Kreuznacher beim Stand von 0:4 auch noch eine Rote Karte (73.). Deniz Kaan wollte das Spiel schnell machen, die Kandeler hatten aber keinen Ball zu bieten, was ihn ärgerte. „Das hat mich auch geärgert. Und was dann gefolgt sein soll, hat auf dem gesamten Sportplatz außer dem Assistenten niemand gehört“, berichtete Effgen und fügte an: „Es soll zu einer Beleidigung des Gegenspielers gekommen sein. Aber der Ausdruck, der von den Schiedsrichtern lanciert wurde, gehört überhaupt nicht zum Wortschatz von Deniz. Das passt nicht zu ihm, und er beteuert auch, nichts Derartiges gesagt zu haben. Aber so eine Rote Karte passt dann eben ins Bild dieses Tages.“

„Ich werde mit dem Team sprechen und klären, was in den sechs Tagen passiert ist.“

Thorsten Effgen

Die Aufstellung und die Ausrichtung der Eintracht in Kandel waren identisch zum verdienten 0:0 gegen Spitzenteam SV Alemannia Waldalgesheim. „Ich werde mit dem Team sprechen und klären, was in den sechs Tagen passiert ist. Warum wir einmal eine ganz starke Leistung abliefern und einmal nicht“, erläuterte Effgen. Vor allem in der defensiven Stabilität lag ein großer Unterschied. Die fehlte dieses Mal komplett, auch weil die Räume viel zu groß waren. „Wir werden weiter hart arbeiten müssen, und wir werden in dieser Saison viel Geduld und Ausdauer aufwenden müssen“, erklärte der Eintracht-Trainer. Er fügte an: „Wir müssen ans Limit kommen, wenn wir punkten wollen, so wie gegen die Waldalgesheimer. Gelingt das nicht, passiert so etwas wie in Kandel.“

Derweil ist es der Eintracht gelungen, sich personell zu verstärken. Daniel Pflüger ist wieder in die Nahe-Region gezogen und hat sich den Blau-Weißen angeschlossen. Allerdings hatte er zuletzt länger ausgesetzt. „Es ist unsere Aufgabe, ihn wieder match-fit zu bekommen“, sagte Effgen und fügte an: „Aber ich bin überzeugt, dass er im Laufe der Saison die erfahrene Defensivkraft wird, die wir dringend benötigen.“ Im Zweitmannschaftsspiel gegen die SG Alsenztal sammelte Pflüger, der schon einmal bei der Eintracht, aber auch sehr erfolgreich bei Hassia Bingen agierte, erste Spielpraxis.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Brunswig, Heinrich, Blenske, Drees – Baumann – Schäfer (78. Chirivi), Wingenter (38. Molnar) – Wex (44. Strunk) – Darcan, Cinar (60. Kaan).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen TB Jahn Zeiskam.