Die Stimmung auf der Heimfahrt aus Ramstein hätte beim Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim kaum besser sein können. Der TuS siegte mit einer überzeugenden Vorstellung mit 4:1 (1:1) und entfernte sich auf sechs Punkte von der Abstiegsregion.

„Alle sind gelöst, alle feiern. Das war einfach ein sehr gelungener Tag für uns“, freute sich Tim Hulsey, der Trainer der Hackenheimer. Er erkannte ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen. Zu Beginn waren die Gäste das aktivere Team. Hans Steyer dribbelte sich nach einem Steckpass von Chris Menger klasse durch und erzielte das 1:0 (31.). Doch das Spiel kippte durch zwei nicht gewonnene Zweikämpfe und ein Handspiel. Den fälligen Freistoß versenkte der Ramsteiner Spielertrainer Jonas Jung zum 1:1 (34.). In der Folgezeit waren die Gastgeber obenauf.

„Wir haben die Pause genutzt, um uns zu sammeln“, berichtete Hulsey und fügte an: „Die zweite Hälfte war dann bärenstark. Eine solch gute Hälfte habe ich schon lange nicht mehr von uns gesehen.“ Das Besondere daran: Die Gäste versiebten zunächst ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten, darunter war auch ein von Michael Gilles verschossener Elfmeter. „Wir haben das aber nicht an uns rangelassen, wir haben einfach weitergemacht, sind weiter angerannt“, erzählte Hulsey. Ein Kopfball von Paul Protzel erlöste die Hackenheimer (72.). „Das war der Öffner des Spiels in unsere Richtung“, sagte der Hackenheimer Trainer. Henrik Sperling (82.) und Laurenz Bubach (90.) erhöhten. Der TuS beendete die Partie nur mit neun Mann. Oliver Gäns erhielt eine Zeitstrafe (90.+3) und Niklas Wollmann in der gleichen Szene sogar die Rote Karte. „Eine Schubserei nach einer Nickligkeit. Da muss er wegbleiben. Das löst hoffentlich einen Lernprozess bei ihm aus“, sagte Hulsey.

TuS Hackenheim: Marschall – Oertel, Gilles (87. L. Dudek), Protzel, Sadeghi (84. Kienle) – Maier, Gäns – Hulsey (73. Wollmann), Menger, Sperling – Steyer (86. Bubach).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Hermersberg.