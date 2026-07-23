Gute Plätze, schlechte Plätze Verbandsliga-Quartett schwört auf seine Schmuckstücke Sascha Nicolay

Olaf Paare 23.07.2026, 16:14 Uhr

i Die Drohnen-Aufnahme des Bad Kreuznacher Nahe-Stadions zeigt, dass das Flutlicht perfekt auf den Fußball ausgerichtet wurde. Die Kurven der Laufbahn liegen dagegen im Dunkeln. Castor Klaus. Klaus Castor

Im Rahmen unserer Serie „Gute Plätze, schlechte Plätze“ haben wir uns vor dem Saisonstart der Fußballer bei den Nahe-Verbandsligisten umgeschaut. Die vier Anlagen können sich sehen lassen, zudem sind bei der Modernisierung Parallelen erkennbar.

Wenn in einer Woche die Verbandsliga-Fußballer in die neue Saison starten, dann dürfen sich die Nahe-Fans auf die packendste Runde seit Jahren freuen. Gleich vier Vereine stellen die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld in der höchsten Liga des Südwestdeutschen Fußballverbandes.







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