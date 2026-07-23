Im Rahmen unserer Serie „Gute Plätze, schlechte Plätze“ haben wir uns vor dem Saisonstart der Fußballer bei den Nahe-Verbandsligisten umgeschaut. Die vier Anlagen können sich sehen lassen, zudem sind bei der Modernisierung Parallelen erkennbar.
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Wenn in einer Woche die Verbandsliga-Fußballer in die neue Saison starten, dann dürfen sich die Nahe-Fans auf die packendste Runde seit Jahren freuen. Gleich vier Vereine stellen die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld in der höchsten Liga des Südwestdeutschen Fußballverbandes.