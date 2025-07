Extrem attraktiv kommt die Verbandsliga Südwest auch in dieser Saison um die Ecke. Das liegt an einem spannenden Teilnehmerfeld, namhaften Trainern und einem weiter gestiegenen Niveau.

Dazu tragen in Viktoria Herxheim, im SV Morlautern und im TuS Mechtersheim drei Absteiger aus der Oberliga bei. Vor allem den Mechtersheimern, die eine große Fluktuation vorzuweisen haben, trauen viele zu, direkt wieder aufzusteigen. Doch auch die Aufsteiger haben es in sich. Die SG Hüffelsheim und der TuS Hohenecken sammelten im Westen jeweils mehr als 70 Punkte, der FC Kandel blieb auch zu Landesliga-Zeiten ein gefühlter Verbandsligist und meldet sich postwendend wieder zurück.

„Ich habe gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wer die Vormachtstellung im Kreis Bad Kreuznach hat, das ist ein Medienthema.“

Thorsten Effgen

Durch den Hüffelsheimer Aufstieg ist Eintracht Bad Kreuznach nicht mehr der einzige Verbandsligist aus dem Kreis Bad Kreuznach. Kratzt die SGH also auch an der Vorherrschaft der Eintracht? „Ich glaube, dazu gehört mehr, als eine Saison auf Augenhöhe zu spielen. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Hüffelsheimer, habe aber gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wer die Vormachtstellung hat, das ist ein Medienthema“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer der Eintracht. Am Jahrmarkts-Freitag kommt es zum ersten Duell der beiden Kreisteams, in Hüffelsheim fordert die SGH den Platzhirschen heraus.

Effgen ist auch aufgefallen, dass die Verbandsliga von regionalen Glutnestern geprägt ist. In der Rhein-Nahe-Region sind das neben der Eintracht und den Hüffelsheimern die Alemannen aus Waldalgesheim. Ein weiteres Grüppchen stellen die Mainzer mit Basara, Marienborn, Bodenheim und Bretzenheim. In und um Kaiserslautern grüßen Morlautern, Hohenecken und Steinbach. Und in der Vorderpfalz bilden Mechtersheim, Herxheim und Zeiskam eine Derby-Clique. „Auch das führt dazu, dass Spieler aus höheren Ligen mittlerweile gerne Station in der Verbandsliga machen. Diese kommt dem Oberliga-Niveau immer näher“, sagt Effgen.

Wer eifert Moreno Fell nach?

Doch zurück zu den Favoriten – und zu deren Trainern. Die Mechtersheimer hören auf das Kommando von Nauwid Amiri, dem Bruder von Nationalspieler Nadiem Amiri. Selbst Nationalspieler, und zwar für Japan, war Shinji Okazaki, der in sein zweites Jahr beim FC Basara Mainz geht. Wie die Mechtersheimer hat auch das Team aus der Landeshauptstadt aufgerüstet. Sascha Hammann (Steinwenden) und Daniel Graf (Morlautern) haben ebenfalls schon höher gespielt.

Bleibt am Ende eigentlich nur die Frage, ob die Verbandsliga Südwest wie in der Vorsaison national für Aufsehen sorgt. Das hatte sie Fabio Moreno Fell zu verdanken, der für Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim sage und schreibe 50 Treffer erzielte und damit bundesweit bester Goalgetter auf der sechsthöchsten Spielebene war. Die Stürmer zwischen Pirmasens und Waldalgesheim sind eingeladen, es ihm gleichzutun.