VfR Baumholder startet wieder Verbandsliga im Kopf, Weltmeister vor der Brust Sascha Nicolay 05.03.2026, 10:38 Uhr

i Christian Schübelin geht in seine letzten drei Monate als Chefcoach des VfR Baumholder. Klar, dass er gerne mit einem Sieg in die Restrunde starten und am Ende den Wiederaufstieg in die Verbandsliga feiern würde. Stefan Ding

Die SG Rieschweiler, zu deren Kader Erik Durm gehört, ist erster Gast des VfR Baumholder im Pflichtspieljahr 2026. Mit einem Heimsieg wollen die Baumholderer einen möglichst goldenen Frühling einläuten.

Mit einem waschechten Weltmeister bekommt es der VfR Baumholder bei seinem ersten Punktspielauftritt in der Landesliga im Jahr 2026 zu tun. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert die SG Rieschweiler auf dem Kunstrasen am Brühlstadion und mit ihr Erik Durm. Der Weltmeister von 2014 gehört bekanntlich bereits in der zweiten Saison zum Kader der Südwestpfälzer.







Artikel teilen

Artikel teilen