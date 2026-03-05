Die SG Rieschweiler, zu deren Kader Erik Durm gehört, ist erster Gast des VfR Baumholder im Pflichtspieljahr 2026. Mit einem Heimsieg wollen die Baumholderer einen möglichst goldenen Frühling einläuten.
Mit einem waschechten Weltmeister bekommt es der VfR Baumholder bei seinem ersten Punktspielauftritt in der Landesliga im Jahr 2026 zu tun. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert die SG Rieschweiler auf dem Kunstrasen am Brühlstadion und mit ihr Erik Durm. Der Weltmeister von 2014 gehört bekanntlich bereits in der zweiten Saison zum Kader der Südwestpfälzer.