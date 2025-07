Geschichte wird am Sonntag in Winterbach geschrieben, wenn der SV erstmals in seiner Vereinshistorie ein Landesliga-Spiel bestreitet. Zu Gast ist der FC Schmittweiler.

Aufsteiger gegen Vorjahres-Aufsteiger, versehen mit jeder Menge Lokalkolorit – packender könnte der Auftakt der Fußball-Landesliga kaum sein. Am Sonntag um 15 Uhr bestreitet der SV Winterbach das erste Landesliga-Spiel seiner Geschichte und empfängt dabei den FC Schmittweiler-Callbach.

„Wir freuen uns sehr, die Vorbereitung war gut, aber es wird Zeit, dass es wieder losgeht“, sagt der Winterbacher Meistertrainer Torben Scherer, und sein Gegenüber Murat Yasar ergänzt: „In Ligaspielen herrscht eine ganz andere Spannung als in Test- und Pokalspielen. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist auch bei uns groß.“ Beide Vereine kreuzten schon in der Bezirksliga die Klingen, kennen sich gut. „Ich habe auch schon einige Spieler der Schmittweilerer trainiert“, erinnert Scherer an seine Zeit als Jugendtrainer bei der JSG Meisenheim. In Efe Görlek gibt es zudem einen Akteur, der vor der Runde die Seiten gewechselt hat. Nach einer starken Saison in Schmittweiler läuft er nun für die Winterbacher auf. „Ich mag Efe sehr, freue mich immer, ihn zu sehen“, sagt Yasar zu der Wechselpersonalie.

„Somit stehen uns aus der Startelf des ersten Spiels der Vorsaison nur noch drei Spieler zur Verfügung.“

Murat Yasar

Der Schmittweilerer hat auch genug mit seinem eigenen Kader zu tun. „Wir müssen einige Baustellen bearbeiten, damit sind wir ausgelastet“, erklärt Yasar. Neben dem Aderlass mit zahlreichen Abgängen von Leistungsträgern plagen ihn aktuelle Personalprobleme. Christian Rech hat sich einen Außenbandriss zugezogen. Dessen Bruder Aurel, nach dem Abgang von Simon Scherer der große Hoffnungsträger der Schmittweilerer, fliegt am Samstag für drei Wochen nach Portugal in den Urlaub und fehlt seinem Team damit in der wichtigen Startphase. Auch Zugang Paul Haßinger weilt im Urlaub. Schlechte Nachrichten gibt es zudem von Leon Frenger, der in der Vorbereitung einsteigen wollte, aber bei Belastung sofort wieder Schmerzen verspürt.

„Somit stehen uns aus der Startelf des ersten Spiels der Vorsaison nur noch drei Spieler zur Verfügung“, verdeutlicht Yasar die Größe des Umbruchs. Fast schon trotzig fügt er an: „Aber ich kann nur mit denen arbeiten, die da sind. Und wir werden elf Mann auf den Platz bekommen, die Landesliga spielen wollen und können.“ Scherers Respekt vor dem Gegner sinkt dadurch nicht: „Die Schmittweilerer haben schon in der Vorsaison gezeigt, wie gut sie mit Personalproblemen umgehen können.“ Scherer selbst muss Sebastian Weingarth ersetzen, den eine Knieverletzung seit Mai aus dem Spiel nimmt. Völlig offen ist noch, wer das Tor hüten wird. Meister-Torwart Samuel Keßler verpasste wegen eines Autounfalls Teile der Vorbereitung. „Max Kretzschmar hat für sich geworben und den Abstand deutlich verkürzen können. Es bleibt spannend, wer spielt. Allerdings kann sich jeder Verein glücklich schätzen, zwei solche Torhüter zu haben“, erklärt Scherer, der hofft, mit seinem Team die Aufstiegseuphorie nutzen und die Heimserie fortsetzen zu können. In 2024 und 2025 ist der SVW in Ligaspielen am Felsen ungeschlagen.