Untersuchung steht an: Mörbel droht auszufallen

Zum zweiten Mal in dieser Saison muss die SG Hüffelsheim zweimal in Folge auswärts ran. Beim ersten Auswärts-Block sprangen zwei 5:1-Siege in Kaiserslautern heraus. Glückt nun nach dem 4:1 in Herxheim auch in Marienborn ein Dreier?
Lesezeit 1 Minute
Die 26 Hinrunden-Punkte, die die SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga bereits gesammelt hat, können sich für einen Aufsteiger sehen lassen. Und doch beschleicht einige Hüffelsheimer das Gefühl, dass das Team Punkte hat liegen lassen. Das galt etwa für den ersten Spieltag, als die SGH beim 2:2 gegen die TuS Marienborn spielbestimmend war.