In einer aufgeheizten Atmosphäre drei Elfmeter zu parieren, davon träumt jeder Torwart. Für Marc Reekers vom TuS Hackenheim wurde dieser Traum nun Realität.

Dieses Spiel werden Marc Reekers und der TuS Hackenheim so schnell nicht vergessen. Der Torwart des Fußball-Landesligisten parierte beim 1:1 (0:0) beim SV Hermersberg gleich drei Elfmeter.

Den ersten Strafstoß gab es in der ersten Hälfte. „Das darf nie passieren, wir schenken dem Gegner einen Elfmeter, weil wir nachstochern, während der Gegner aus dem Strafraum läuft“, berichtete TuS-Trainer Tim Hulsey. Doch Reekers wehrte ab. Mitte der zweiten Hälfte folgte ein umstrittener Strafstoß. „Auch der Gegner wusste nicht, warum gepfiffen wurde“, sagte Hulsey. Reekers war erneut zur Stelle, doch der Assistent monierte, dass der Hackenheimer zu früh die Linie verlassen habe. Also gab es eine Strafstoß-Wiederholung. Doch erneut wehrte der TuS-Schlussmann ab. „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, lobte Hulsey. Überhaupt war das Spiel denkwürdig. „In Hermersberg war Kerb, es kamen 500 Zuschauer, es lief laute Musik, eine packende Atmosphäre. Das hat großen Spaß gemacht“, sagte Hulsey.

„Pierre und ich hatten da einen guten Moment.“

Tim Hulsey

Weniger gefiel ihm, dass die Gastgeber in der 79. Minute durch einen tollen Schuss von Lukas Bißbort in Führung gingen. Die Hackenheimer reagierten, der angeschlagene Hulsey kam selbst, mit ihm entstand neuer Schwung. Und in der 90. Minute belohnten sich die Gäste mit dem 1:1 durch Pierre Merkel. „Pierre und ich hatten da einen guten Moment“, freute sich der Trainer. Merkel setzte sich klasse durch, spielte Hulsey an, der sich im direkten Duell behauptete und erneut auf seinen Trainerpartner querlegte, der den Ball dann in den Winkel donnerte. „Der Ausgleich war am Ende ein Gewinn für uns“, sagte Hulsey. Für seinen Torjubel auf dem Platz erhielt der ausgewechselte Arash Sadeghi noch eine unerhebliche Gelb-Rote Karte.

TuS Hackenheim: Reekers – Hadamitzky (84. Maier), Protzel, Sadeghi (51. Baderschneider) – Wollmann (59. Oertel), Erbach (80. Hulsey), Dasli, Sperling – Gäns – Brede (59. Steyer), Merkel.

So geht’s weiter: am Samstag, 18 Uhr, gegen die TSG Trippstadt.