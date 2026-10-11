Menü
Suche
Abo
Anmelden
Gefolgt
Gemerkt
Rheinland-Pfalz
Lokales
Sport
Podcast
Video
Werben
Jobs & Karriere
E-Paper
Startseite
Sport
Fußball
Südwestdeutscher Fußballverband
SG Weinsheim 2:1 in Hackenheim: Umstellung auf Nach-Merkel-Zeit noch nicht gelungen
11:18 Uhr
SG Weinsheim 2:1 in Hackenheim
Umstellung auf Nach-Merkel-Zeit noch nicht gelungen
11:10 Uhr
34:34 gegen Haßloch
Brand verhindert Kastellaun/Simmerns erste Niederlage
10:45 Uhr
Derby mit vielen Feldverweisen
SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg
10:42 Uhr
Gute Leistung der Sportfreunde
5:0! Siegen setzt Statement beim Sieg in Gütersloh
10:03 Uhr
HVV verliert gegen Longerich
Auch Vallendars Neuzugang kann’s nicht richten
09:59 Uhr
1:1 gegen Niederroßbach
Zur Kirmes gelingt ein kleines Erfolgserlebnis
09:47 Uhr
Emmelshausen-Karbach siegt 2:0
Doppelpack von Esmel, Doppel-Rot für Gau-Odernheim
09:45 Uhr
3:2 gegen starke Weitefelder
Wissen bringt den Sieg mit neun Mann über die Ziellinie
09:36 Uhr
Scheibenschießen am Heckenweg
Elf Tore und ein Dutzend Mal scheppert das Gestänge
09:36 Uhr
24:23 gegen TSG Münster
Kastellaun/Simmerner B-Mädels zittern sich zum Heimsieg
11:18 Uhr
SG Weinsheim 2:1 in Hackenheim
Umstellung auf Nach-Merkel-Zeit noch nicht gelungen
11:10 Uhr
34:34 gegen Haßloch
Brand verhindert Kastellaun/Simmerns erste Niederlage
10:45 Uhr
Derby mit vielen Feldverweisen
SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg
Top-News aus dem Sport
${intro}
${title}
${lead}
${intro}
${title}
${lead}