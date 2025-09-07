Sebastian Baumann schnappt sich den Ball und donnert ihn über das neue Tribünendach. Thorsten Effgen greift zu seinem Rucksack, gratuliert seinem Trainerkollegen und stürmt für ein paar Minuten in die Kabine. Szenen, die zeigen, wie tief der Stachel nach der 1:2 (1:1)-Niederlage des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach gegen TB Jahn Zeiskam saß.

Der Frust erklärte sich dabei gar nicht einmal über das Resultat, gegen die ambitionierten Pfälzer ist ein Punktgewinn keine Pflicht. Doch die Bad Kreuznacher waren bärenstark gestartet, und ausgerechnet eine Gelb-Rote Karte für den Gegner warf die Eintracht aus der Bahn. „Wir sind nicht die Ersten, denen das passiert, und wir werden auch nicht die Letzten sein“, sagte Effgen und versuchte sich an einer Erklärung: „Bei elf gegen elf kannte jeder die Abläufe, und die haben sehr gut gesessen. Bei elf gegen zehn passte das dann nicht mehr, weil einfach beim Gegner ein Spieler fehlte.“

Cinar bereitet Tor klasse vor

Die Phase vor der Hinausstellung war die vielleicht beste der Eintracht in dieser Saison. Die Mannschaft agierte sehr gallig, auch spielfreudig nach vorne, generierte Chancen aus dem Spiel heraus und über Standards. Kurzum: Die SGE beschäftigte den Gegner und verdiente sich das 1:0 durch Maik Strunk (18.). Er war selbst an der Entstehung beteiligt, als er in einer Pressingsituation Druck auf den Gegner ausübte. Der Ballgewinn landete bei Deniz Cinar, der sich klasse durchsetzte. Seinen Schuss parierte der Gästetorwart stark, doch Strunk donnerte den Abpraller in die Maschen. In der 27. Minute leistete sich der indisponierte Mihai Petrescu zum wiederholten Mal ein Foul. Dafür erhielt er die Gelbe Karte. Aus seiner Reaktion darauf wurde dann Gelb-Rot. Gästetrainer Jannick Immel zeigte, was er davon hielt, indem er zwei Ballsäcke gleichzeitig per fulminantem Fußtritt auf die Tartanbahn beförderte.

Doch die veränderte Spieleranzahl veränderte auch die Spielverhältnisse. Die Gäste waren in der Folgezeit das klar bessere Team. Über die Außen stachen sie mehrfach durch, doch die Hereingaben fanden keine Abnehmer. Die Eintracht machte es den Zeiskamern aber auch viel zu leicht, das Team hatte überhaupt keine Körperspannung mehr, wirkte komplett verunsichert und bettelte um den Ausgleich, der in der 45. Minute dann auch fiel. Ex-FCK-Profi Antonio Jonjic, der erst wenige Tage zuvor von Hansa Rostock verpflichtet worden war, traf nach einer verunglückten Kopfballabwehr von Marvin Heinrich volley ins Netz und durfte sich in seinem Premierenspiel über einen Premierentreffer freuen.

„Wer wechselt schon einen Innenverteidiger gerne aus.“

Thorsten Effgen

Der unglückliche Zeitpunkt für das 1:1 war nicht der einzige Knüppel, der in den Eintracht-Beinen landete. Tobias Kreuznacht hatte gesundheitliche Probleme, fühlte sich unwohl. Zunächst verließ er das Spielfeld für mehrere Minuten, um in der Kabine durchzuatmen. Er versuchte es noch einmal für ein paar Minuten, musste dann aber endgültig raus. „Wer wechselt schon einen Innenverteidiger gerne aus“, brachte es Effgen auf den Punkt. In der 77. Minute bekamen die Gäste dann einen Freistoß zugesprochen. Florian Simon feuerte einen starken Strahl ab, der im Torwarteck landete, von Felix Basting aber nicht abgewehrt werden konnte.

Viele Spieler weit von Bestform entfernt

Das Gegentor löste noch einmal eine Trotzreaktion bei der Eintracht aus, die starke letzte zehn Minuten zeigte, sich dabei einige Ecken herausspielte und den dezimierten Gast vor das eigene Tor drückte. Doch der durchschlagende Moment blieb aus, auch weil der Eintracht die Ideen und die Finessen fehlten, um die kampfstarken Gäste mal auszuhebeln. Unübersehbar: Einige Spieler sind aktuell weit von ihrer Bestform entfernt. Malik Schäfer und David Molnar unterliefen auf den Achter-Positionen zahlreiche Fehler, auch Deniz Darcan spielte schon besser. Und so warten die Bad Kreuznacher weiter auf den ersten Saisonsieg. „Ein tolles Stadion für die Landesliga“, rief ein Zuschauer unter dem neuen Tribünendach des Nahe-Stadions unüberhörbar. So weit ist es noch lange nicht, aber irgendwann müssen die Eintrachtler den Erfolgsschalter mal finden, völlig egal, ob bei gleicher Anzahl an Spielern, in Überzahl oder Unterzahl.

Immerhin geht der Verjüngungsprozess weiter: Angesichts der vielen Ausfälle gaben in den letzten Minuten in Leonardo Rastiello und Niklas Langer zwei Youngster, die im Sommer zur Eintracht kamen, ihr Verbandsliga-Debüt.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Wingenter (51. Mukamba), Blenske, Kreuznacht (70. Chirivi), Heinrich – Baumann – Schäfer (90. Langer), Molnar (83. Rastiello) – Strunk – Cinar, Darcan.

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, bei Viktoria Herxheim.