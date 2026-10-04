SV Winterbach siegt 3:2 Überraschungscomeback krönt Pfenning mit Treffer Olaf Paare 04.10.2026, 18:48 Uhr

i Vier Siege aus den vergangenen fünf Partien: Die Spieler des SV Winterbach haben derzeit allen Grund zum Jubeln. Klaus Castor

Nach der Nullnummer nach fünf Spieltagen hätte dem SV Winterbach wohl kaum einer zugetraut, nach zehn Spieltagen auf zwölf Zähler zu kommen. Doch mit dem 3:2 in Morlautern gelang der dritte Auswärtssieg in Folge.

Zwar hatte der SV Winterbach schon nach 23 Minuten sein Pulver verschossen, doch das sollte reichen. Mit 3:2 (3:1) gewannen die SVW-Fußballer beim SV Morlautern, haben damit aus den vergangenen fünf Spielen vier Siege geholt und sich vom letzten Landesliga-Rang nach oben gearbeitet.







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