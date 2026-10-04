Nach der Nullnummer nach fünf Spieltagen hätte dem SV Winterbach wohl kaum einer zugetraut, nach zehn Spieltagen auf zwölf Zähler zu kommen. Doch mit dem 3:2 in Morlautern gelang der dritte Auswärtssieg in Folge.
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Zwar hatte der SV Winterbach schon nach 23 Minuten sein Pulver verschossen, doch das sollte reichen. Mit 3:2 (3:1) gewannen die SVW-Fußballer beim SV Morlautern, haben damit aus den vergangenen fünf Spielen vier Siege geholt und sich vom letzten Landesliga-Rang nach oben gearbeitet.