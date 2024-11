Derby in Schmittweiler Überrascht dieses Mal die SG Kirn? 14.11.2024, 16:35 Uhr

i Derby-Wochen erleben gerade der FC Schmittweiler-Callbach und sein immer stärker werdender Außenbahnspieler Yannick Naujoks. Nach dem Spiel in Desloch (gegen Mika Maurer) geht es nun gegen die SG Kirn. Klaus Castor

Irgendwann muss die Null-Punkte-Serie der SG Kirn ja mal reißen. Vorsichtiger Optimismus ist zu spüren, wenn es am Sonntag nach Schmittweiler geht.

Innerhalb weniger Monate kann die Fußballwelt auf den Kopf gestellt werden. So auch in der Landesliga, in der im zweiten Saisonspiel im August der Sieg von Aufsteiger FC Schmittweiler-Callbach bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach einen Überraschungscharakter hatte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen