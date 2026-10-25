Die Top-Teams liegen dem SV Winterbach einfach nicht, auch gegen den TuS Steinbach gab es eine deutliche Niederlage. Dabei überraschten die Winterbacher mit einem kurzfristigen Transfer.
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Am Ende wurde es deutlicher, als es sich lange dargestellt hatte. Mit 2:6 (0:1) unterlag der SV Winterbach in der Fußball-Landesliga beim TuS Steinbach. „Das Spiel hat sich nicht wie ein 2:6 angefühlt“, erklärte SVW-Trainer Torben Scherer.Vor allem als die Winterbacher auf 2:3 verkürzten, schien mehr möglich zu sein.