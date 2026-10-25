Flo Unckrich zum SV Winterbach Überraschender Zugang feiert beim 2:6 sein Debüt Olaf Paare 25.10.2026, 19:32 Uhr

i Leon Zimmermann (rechts) markiert in Steinbach einen Treffer des SV Winterbach, Jonas Kunz (links) verpasst ein Tor knapp. Klaus Castor

Die Top-Teams liegen dem SV Winterbach einfach nicht, auch gegen den TuS Steinbach gab es eine deutliche Niederlage. Dabei überraschten die Winterbacher mit einem kurzfristigen Transfer.

Am Ende wurde es deutlicher, als es sich lange dargestellt hatte. Mit 2:6 (0:1) unterlag der SV Winterbach in der Fußball-Landesliga beim TuS Steinbach. „Das Spiel hat sich nicht wie ein 2:6 angefühlt“, erklärte SVW-Trainer Torben Scherer.Vor allem als die Winterbacher auf 2:3 verkürzten, schien mehr möglich zu sein.







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