In der Verbandsliga sorgt die SG Hüffelsheim mit einem starken Start und prominenten Zugängen für Aufsehen. Vor dem Derby sprachen wir mit einem Leistungsträger, der beim Gegner ausgebildet wurde.

2023 wurde Eintracht Bad Kreuznach Meister der Fußball-Landesliga, 2025 die SG Hüffelsheim. Jeweils als Leistungsträger dabei: Niclas Mörbel, der sich nun im SGH-Trikot auf das Duell mit seinem Ex-Klub freut.

Herr Mörbel, ein Jahrmarktsspiel in Hüffelsheim. Wie fühlt sich das an?

Ein Jahrmarktsspiel ist immer etwas Besonderes, gerade für mich, der viele Jahre bei der Eintracht gespielt und sich vor zwei Jahren mit der Meisterschaft verabschiedet hat. Ein bisschen schade ist es aber schon, dass das Spiel nicht im Stadion an der Pfingstwiese ausgetragen wird. Wenn du den Jahrmarkt riechst und siehst, am besten noch abends leicht in der Dämmerung, das hat schon etwas.

Ist Ihr damaliger Plan, einen Schritt zurückzugehen, aufgegangen?

Auf jeden Fall. Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die SG Hüffelsheim nach vielen Jahren in unteren Klassen ihren Traum von der Verbandsliga erfüllen kann. Das hat geklappt, auch wenn es ein Jahr länger gedauert hat, als erhofft. Und nun kann auch ich mir meinen Traum erfüllen, noch einmal in der Verbandsliga zu spielen.

Sie nennen Ihren langjährigen Mitspieler Deniz Darcan gerne Capitano. Ist er der klassische Kapitän und der Akteur, auf den die Hüffelsheimer ganz besonders achten müssen?

Zweimal ja. Deniz ist die Größe bei der Eintracht, und das seit vielen Jahren. Wir kennen seine Stärken und seine Schwächen, von denen er kaum welche hat. Er ist auf dem Platz der Zielspieler der Eintracht, der, der die Tore macht. Er geht aber auch voran, zieht die anderen mit.

Vergleichbar mit Ihrem Nebenmann und neuem SGH-Kapitän Lars Hermann?

Beide sind Führungsspieler, aber auf ihre eigene Art. Deniz ist eine starke Persönlichkeit, auch im Privatleben in seinem Auftreten. Lars ist jünger und vielleicht etwas ruhiger. Aber auch er gibt der Mannschaft, was sie braucht. Dafür setzt er vielleicht nicht solche Zeichen wie Deniz, aber das liegt auch an der Position. Lars gibt einfach immer alles dafür, dass wir als Mannschaft die Null halten, und das ist sehr wichtig für uns.

Die SG Hüffelsheim ist gut gestartet, nach drei Pflichtspielen ungeschlagen. Was zeichnet Ihr Team aus?

Zum einen haben wir die Euphorie der Meisterschaft mitgenommen, zum anderen uns aber auch super verstärkt. Unter den sechs Neuen ist keiner für die zweite Mannschaft, die haben alle enorme Qualität. Aber nicht nur das, sie passen auch super. Simon Engelbert, unser Sportler Leiter, achtet immer darauf, dass die Neuen auch zu uns passen, und das ist sehr viel wert. Wir haben mittlerweile eine Bank, die selbst in der Verbandsliga ihresgleichen sucht. In der Vorsaison habe ich alles gespielt, Zehner, Stürmer, Sechser, Innenverteidiger. Das wird aufgrund unserer neuen Kaderdichte nicht mehr nötig sein.

Sie klingen euphorisch.

Ja, wir sind nicht aufgestiegen, um da jetzt irgendwie locker mitzukicken. Wir wollen unseren guten Start fortsetzen und die nächsten drei Punkte holen. Vor allem, wenn ein solch spezielles Derby ansteht.