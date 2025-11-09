2:0 gegen Basara Mainz Ü30-Mann Pflüger stabilisiert die Eintracht 09.11.2025, 20:42 Uhr

i Spielt sich als Linksverteidiger der SG Eintracht Bad Kreuznach fest: Lennart Drees (blaues Trikot). Klaus Castor

Auf Rang zwölf und damit auf dem ersten Platz über dem Strich steht Eintracht Bad Kreuznach nach dem letzten Hinrunden-Spieltag. Als Bonuspartie haben die Blau-Weißen aber noch das Nachholspiel beim TuS Mechtersheim am 7. Dezember im Hinrundenköcher.

Das Nahe-Stadion wird zur Festung. Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach gewann das dritte Heimspiel in Folge, und nach zwei Pflichtsiegen kippten die Blau-Weißen nun auch erstmals eine der Liga-Größen. Sie bezwangen Basara Mainz mit 2:0 (1:0).







