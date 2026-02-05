Nahe-Trio profitiert
TuS Rüssingen tritt nach Winterpause wohl nicht mehr an
Rüssingen Torhüter konnte beim Gastspiel in Baumholder fliegen, wie er wollte. Am Ende setzte es ein 1:6 für den TuS. Nun sieht es so aus, als wenn der Kantersieg des VfR wie alle Ergebnisse der Rüssinger annulliert würden. Der Verein aus dem Donnersbergkreis beendet die Saison wohl vorzeitig.
Stefan Ding

Dem TuS Rüssingen sind in der Winterpause die Spieler davongelaufen und er wird deshalb wohl die Landesliga-Restrunde nicht mehr in Angriff nehmen. Damit stünde nach den SF Bundenthal, die sich am Saisonende zurückziehen, der zweite Absteiger fest. 

Der TuS Rüssingen steht offenbar vor dem Rückzug aus der Fußball-Landesliga. Wie die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet, sei es „amtlich“, dass der Verbandsliga-Absteiger die laufende Landesliga-Saison vorzeitig beendet.Mit der „Amtlichkeit“ ist es aber so eine Sache.

