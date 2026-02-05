Dem TuS Rüssingen sind in der Winterpause die Spieler davongelaufen und er wird deshalb wohl die Landesliga-Restrunde nicht mehr in Angriff nehmen. Damit stünde nach den SF Bundenthal, die sich am Saisonende zurückziehen, der zweite Absteiger fest.
Lesezeit 3 Minuten
Der TuS Rüssingen steht offenbar vor dem Rückzug aus der Fußball-Landesliga. Wie die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet, sei es „amtlich“, dass der Verbandsliga-Absteiger die laufende Landesliga-Saison vorzeitig beendet.Mit der „Amtlichkeit“ ist es aber so eine Sache.