Mit einer starken Defensivleistung hat Bezirksligist TuS Mörschied dem müden Verbandsligisten SC Idar-Oberstein das Leben schwer gemacht. Zwei Elfmeter reichten dem SC nicht zum Sieg – nur einer war drin.
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Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein ist bei einem Testspiel beim Sportfest des TuS Niederbrombach gegen Bezirksligist TuS Mörschied nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. „Wir haben uns das anders vorgestellt“, räumte SC-Co-Trainer Christian Henn unumwunden ein, ehe er – betont nicht als Ausrede, sondern als Erklärung – nachschob: „Wir hatten unser Trainingslager-Wochenende und beim Anpfiff fünf anstrengende Trainingseinheiten und ...