Ein Elfer drin, einer nicht TuS Mörschied hält dem SC Idar-Oberstein stand Sascha Nicolay 06.07.2026, 14:04 Uhr

i Lennert Arend (links) trat gegen den TuS Mörschied zweimal zum Elfmeter an, traf aber nur einmal ins Schwarze. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einer starken Defensivleistung hat Bezirksligist TuS Mörschied dem müden Verbandsligisten SC Idar-Oberstein das Leben schwer gemacht. Zwei Elfmeter reichten dem SC nicht zum Sieg – nur einer war drin.

Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein ist bei einem Testspiel beim Sportfest des TuS Niederbrombach gegen Bezirksligist TuS Mörschied nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. „Wir haben uns das anders vorgestellt“, räumte SC-Co-Trainer Christian Henn unumwunden ein, ehe er – betont nicht als Ausrede, sondern als Erklärung – nachschob: „Wir hatten unser Trainingslager-Wochenende und beim Anpfiff fünf anstrengende Trainingseinheiten und ...







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