Turnierstart in Waldalgesheim TSV Schott Mainz geht als Favorit ins Rennen Sascha Nicolay 02.07.2026, 13:58 Uhr

i Beim traditionsreichen Turnier an der Waldstraße ist neben Gastgeber SV Alemannia Waldalgesheim (grüne Trikots) unter anderem auch die SG Eintracht Bad Kreuznach am Start. Edgar Daudistel

Neun Tage lang rollt die Kugel wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim. Das renommierteste Vorbereitungsturnier der Region, das Rhein-Nahe-Liga-Turnier, beginnt am Freitag. Der TSV Schott Mainz ist der einzige Oberligist im Feld.

Der Gastgeber eröffnet gegen einen Neuling. Mit dem Duell des SV Alemannia Waldalgesheim und des SKC Barbaros Mainz beginnt am Freitag, 18 Uhr, das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. „Das Turnier steht, der Rasen ist noch einmal gemäht worden, und alle Teilnehmer freuen sich.







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