Neun Tage lang rollt die Kugel wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim. Das renommierteste Vorbereitungsturnier der Region, das Rhein-Nahe-Liga-Turnier, beginnt am Freitag. Der TSV Schott Mainz ist der einzige Oberligist im Feld.
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Der Gastgeber eröffnet gegen einen Neuling. Mit dem Duell des SV Alemannia Waldalgesheim und des SKC Barbaros Mainz beginnt am Freitag, 18 Uhr, das 36. Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. „Das Turnier steht, der Rasen ist noch einmal gemäht worden, und alle Teilnehmer freuen sich.