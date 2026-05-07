Heimspiel gegen SV Morlautern Trotz höherklassiger Angebote kommt Beißmann zum SVA Olaf Paare 07.05.2026, 12:20 Uhr

i Der nächste Zugang des SVA Waldalgesheim steht fest: Sportvorstand Hans-Joachim Blum (von links), Youngster Ben Beißmann und Jörg Schniering, Sportlicher Leiter des SVA, freuen sich auf die Zusammenarbeit. SV Alemannia Waldalgesheim/Blum

Die vergangenen beiden Spielzeiten an der Waldalgesheimer Waldstraße waren keine Selbstverständlichkeit. Das wird am nächsten Gegner, dem SV Morlautern, deutlich.

Vor zwei Jahren, im Frühjahr 2024, spielten der SV Alemannia Waldalgesheim und der SV Morlautern noch in der Fußball-Oberliga gegeneinander. Mittlerweile ist daraus ein Verbandsliga-Duell geworden, und die Wege dürften sich im Sommer erneut trennen. Denn während der SVA 2024 abstieg, sich aber anschließend in der Verbandsliga stabilisiert hat, droht dem SV Morlautern das gleiche Schicksal wie dem VfR Baumholder oder der TSG Pfeddersheim: von der ...







Artikel teilen

Artikel teilen