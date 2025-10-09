Heimspiel des FC Schmittweiler Trotz Erkältungswelle jammert Yasar nicht 09.10.2025, 13:43 Uhr

i Auf dem Sprung: Der FC Schmittweiler-Callbach (schwarzes Trikot) möchte den zweiten Sieg in Folge landen. Klaus Castor

Das Selbstvertrauen beim FC Schmittweiler ist nach dem Ende der Sieglos-Serie wieder angewachsen. Zu spüren bekommen soll das am Samstag der SV Kirchheimbolanden, der sich seinerseits auf Talfahrt befindet.

Das Überraschungsteam der Fußball-Landesliga taumelt. Seit vier Spielen ist der SV Kirchheimbolanden sieglos. Kann das der FC Schmittweiler-Callbach ausnutzen, bei dem die Kirchheimbolandener am Samstag um 17 Uhr antreten?„Timo wird mir die Gründe bestimmt nennen, warum es im Moment nicht so läuft.







