VfR Baumholder bejubelt 3:1 Traumtor, Elfer und Volleyschuss – Alles netzt dreifach Sascha Nicolay 26.04.2026, 19:29 Uhr

i Niklas Alles (links) war der Mann des Tages des VfR Baumholder. Der Kapiän markierte alle drei Treffer seiner Mannschaft. Stefan Ding

Der Kapitän war Mann des Tages beim VfR Baumholder. Niklas Alles schoss alle drei Tore beim Sieg gegen den TuS Hackenheim. Trainer Christian Schübelin lobte aber besonders seinen Dreier-Abwehrblock und bezeichnete ihn als „Bastion“.

Der VfR Baumholder hat top auf die Niederlage am vergangenen Wochenende in Meisenheim reagiert und mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TuS Hackenheim seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga behauptet. De Vorsprung auf den SV Hermersberg, der die Hürde in Rodenbach ebenfalls mit 3:1 übersprang, beträgt weiter zwei Punkte.







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