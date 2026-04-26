Der Kapitän war Mann des Tages beim VfR Baumholder. Niklas Alles schoss alle drei Tore beim Sieg gegen den TuS Hackenheim. Trainer Christian Schübelin lobte aber besonders seinen Dreier-Abwehrblock und bezeichnete ihn als „Bastion“.
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Der VfR Baumholder hat top auf die Niederlage am vergangenen Wochenende in Meisenheim reagiert und mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TuS Hackenheim seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga behauptet. De Vorsprung auf den SV Hermersberg, der die Hürde in Rodenbach ebenfalls mit 3:1 übersprang, beträgt weiter zwei Punkte.