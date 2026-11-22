SC Idar II gewinnt 2:1 Traumpass von Chefcoach Stephan Holländer führt zum Tor Sascha Nicolay 22.11.2026, 19:30 Uhr

i Stephan Holländer zeigte, dass er durchaus in der Lage ist, in der Landesliga einen guten Pass zu spielen. Der Chefcoach bereitete das 2:0 des SC Idar-Oberstein II in Morlautern vor. Stefan Ding

Drei Punkte schnappte sich die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Landesliga bei Schlusslicht SV Morlautern. Der Chefcoach und ein Altmeister hatten großen Anteil am Sieg.

Auf starke 24 Punkte hat der SC Idar-Oberstein II sein Punktekonto in der Fußball-Landesliga geschraubt. Die Mannschaft um Coach Frank Vogt gewann bei Tabellen-Schlusslicht SV Morlautern verdient 2:1 (1:0). „Das Spiel war recht ausgeglichen“, fand Vogt, stellte aber klar: „Wir hatten schon 70 bis 80 Prozent Ballbesitz und haben uns auch viele Möglichkeiten herausgespielt.







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