Winterbacher in Rodenbach Trainingsverletzung: Schneberger droht auszufallen Olaf Paare 05.03.2026, 13:05 Uhr

i Einen Schritt zu spät ist der Winterbacher Torjäger Elias Pfenning (schwarzes Trikot) in dieser Szene gegen den TuS Bedesbach. Später glückte ihm das wichtige 1:0. Edgar Daudistel

Der Jahresstart glückte, nun möchte der SV Winterbach nachlegen – beim SV Rodenbach, mit dem der Aufsteiger positive Gedanken verbindet.

Der SV Rodenbach nimmt in der Geschichte des SV Winterbach einen besonderen Platz ein. Gelang doch dem Landesliga-Debütanten im Hinspiel gegen die Rodenbacher der erste Sieg auf der neuen Spielebene. „Das Spiel fand aber bei uns statt, nun geht es nach Rodenbach, und da hängen die Trauben bekanntlich sehr hoch“, sagt Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher Fußballer, vor dem Rückspiel, das am Samstag um 16 Uhr beginnt.







