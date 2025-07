Ein Jahr lang haben die Hüffelsheimer Fußballer auf diesen Tag hingearbeitet. Sie dürfen nun in der Verbandsliga antreten. Am Samstag geht es gegen die TuS Marienborn.

Mit einem Heimspiel beginnt in Hüffelsheim eine neue Ära. Ab sofort tritt die SGH in der Fußball-Verbandsliga an und möchte gleich zum Auftakt am Samstag um 16.30 Uhr gegen die TuS Marienborn eine Duftmarke setzen.

„In dieser Saison wird es keine einfachen Partien mehr geben, da werden wir immer so gefordert sein wie vergangene Saison gegen den TuS Hohenecken oder den TSC Zweibrücken“, weiß der Hüffelsheimer Trainer André Weingärtner. Gegen die Hoheneckener starteten die Hüffelsheimer vor einem Jahr. Die ersten beiden Angriffe waren direkt Tore, am Ende siegte die SGH mit 5:2. Anschließend dominierten beide Teams die Liga und stiegen gemeinsam auf. „Im Vergleich zu damals sind wir mittlerweile aber noch mal weiter“, sagt Weingärtner.

„Nun sind wir weiter, können auf Ausfälle viel besser reagieren.“

André Weingärtner

Er begründet das zum einen mit der Intensität, mit der sein Team aktuell antritt, aber auch mit der Breite des Kaders. „In der Landesliga mussten wir improvisieren, wenn mal einer der starken Startelf gefehlt hat. Nun sind wir weiter, können auf Ausfälle viel besser reagieren“, erklärt der Coach, der zudem auf vielen Positionen den Konkurrenzkampf ausgerufen hat. Ein Beispiel ist der Platz zwischen den Pfosten. Für das Tor bewerben sich Jan-Niklas König und Mark Becker. „Nicht nur dort, auf allen Positionen gilt, dass es gut und hilfreich ist, wenn wir Spieler auf ähnlichem Niveau haben. Deshalb werden unsere Entscheidungen auch nicht in Stein gemeißelt sein. Und manchmal wird dann auch die Anzahl der Trainingseinheiten entscheiden“, erläutert Weingärtner.

Mit 23 von 25 Kaderspielern absolvierten die Hüffelsheimer in der Vorwoche ein Trainingslager in Ilshofen. „Das war großartig, die Bedingungen perfekt, die Unterkunft auch, sogar das Wetter hat gepasst. Die Offiziellen waren auch dabei. So sind wir in einen guten Austausch mit allen gekommen. Wenn du 24/7 zusammen bist, lernst du dich ja auch noch einmal besser kennen. Wir haben das Ganze aber auch noch einmal nutzen können, um fußballerische Inhalte zu vermitteln“, berichtet der Coach.

Auf Nik Rosenbaum ruhen große Hoffnungen

Verzichten muss er zum Auftakt auf Nico Najda, der sich zu Beginn der Vorbereitung an den Adduktoren verletzt hat. „Er ärgert sich am meisten selbst, aber wir als Verein haben alle Geduld mit ihm, weil wir in ihm langfristig etwas sehen“, sagt der Coach über den Zugang von der TSG Pfeddersheim. Jannik Kern (Urlaub) und Jaden Dayton (Prüfungen) fehlen ebenso, wenn es am Samstag gegen die Marienborner geht. „Das ist ein typischer Gegner in der Verbandsliga. Die Marienborner haben viel Erfahrung und eine hohe Qualität“, weiß Weingärtner und fügt selbstbewusst an: „Aber wir sollten uns da nicht kleinreden. Auch wir haben Qualität und eine Idee, wie wir das erste Heimspiel gewinnen können.“ Dabei sollen auch die Zugänge helfen. Vor allem Nik Rosenbaum, bisher Kapitän bei Oberligist Wormatia Worms, dürfte dabei im Fokus stehen.