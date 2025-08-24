Ein Derby, das schnell in Vergessenheit geraten dürfte. Das 0:0 zwischen Eintracht Bad Kreuznach und Alemannia Waldalgesheim hatte nicht viel zu bieten, auch wenn eine Gelb-Rote Karte vieles auf den Kopf stellte.

Ein gutes, mitreißendes Fußballspiel sieht anders aus als dieses 0:0 im Verbandsliga-Derby zwischen der SG Eintracht Bad Kreuznach und dem SV Alemannia Waldalgesheim, doch am Ende waren beide Trainer nicht einmal unzufrieden mit den Vorstellungen ihrer Teams.

Thorsten Effgen, der Trainer der Eintracht, bestätigte, dass der Auftritt seiner Mannschaft nicht so wild war wie andere Vorstellungen. „Wir mussten aber nach dem 1:4 in Hüffelsheim taktisch einiges verändern. Zudem hatten wir deutlich weniger Ballverluste. Deshalb war das für mich ein Schritt nach vorne“, erklärte der Coach der Gastgeber und fügte an: „Wir müssen uns angesichts unseres Umbruchs fußballerisch neu erfinden, hin zu mehr Pragmatismus. Und das sieht dann vielleicht auch nicht mehr so schön aus.“

„Meine Jungs sind enttäuscht, weil sie das Spiel nicht gewonnen haben, aber ich mache keinem einen Vorwurf.“

Elvir Melunovic

Elvir Melunovic, der Coach der Alemannia, hob hervor, dass sein Team defensiv sehr gut gestanden und kaum etwas zugelassen habe. „Meine Jungs sind enttäuscht, weil sie das Spiel nicht gewonnen haben, aber ich mache keinem einen Vorwurf. Sie haben alles gegeben.“ Die Alemannen agierten fast die komplette zweite Hälfte nach einer Gelb-Roten Karte für Eintrachtler Leo Blenske in Überzahl. „Auch mit einem Mann mehr ist es aber extrem schwer, im letzten Drittel Lücken zu finden. Das ist die große Kunst im Fußball“, sagte Melunovic.

Die erste Hälfte war sehr ereignisarm verlaufen. Beide Teams neutralisierten sich, beiden war anzusehen, wie wichtig ihnen defensive Stabilität war. Bei den Waldalgesheimern gehört das zur DNA. Für die Eintracht war es nach elf Gegentoren in drei Pflichtspielen eine nachvollziehbare Herangehensweise – zumal in Tobias Kreuznacht (angeschlagen), Levi Mukamba, der vor dem Spiel Vater geworden war, und Edis Sinanovic (beruflich ins Ausland versetzt) wichtige Spieler im Vergleich zum Hüffelsheim-Spiel weggebrochen waren. Lennart Drees bestätigte aber nun auch von Anfang an die guten Eindrücke aus seinen Joker-Spielen, und auch Yannik Wex führte sich bei seinem Startelf-Comeback gut ein. Den Umschaltaktionen fehlte allerdings die Genauigkeit, große Chancen blieben so Mangelware. Am nächsten dran war der engagierte Deniz Cinar nach einem Solo. „Gegen einen solch erfahrenen Gegner erspielst du dir eben nicht 20 Chancen in einem Spiel“, sagte Effgen.

„Durch einen Blackout des Schiedsrichters wurde das Spiel kaputtgemacht.“

Thorsten Effgen

Direkt nach der Pause wurde es dann turbulent. Nach einem starken Pass von Philipp Gänz lief Marlon Pira 40 Meter alleine auf den Kasten zu, kam aber nicht am stark reagierenden Eintracht-Torwart Felix Basting vorbei. Erneut über die rechte Seite lief nur Sekunden später der nächste Angriff, den Blenske mit einem Foul unterband. Da er bereits in Hälfte eins verwarnt worden war, folgte die Gelb-Rote Karte – eine sehr harte Entscheidung. „Durch einen Blackout des Schiedsrichters wurde das Spiel kaputtgemacht“, kritisierte Effgen scharf.

Durch den Platzverweis veränderten sich die Verhältnisse nun komplett. Die Eintracht zog Sebastian Baumann (aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung) und Wex (von der Zehn auf die Sechs) jeweils eine Position zurück und erlangte so Kompaktheit, auch wenn in Sachen Entlastung Deniz Darcan auf sich allein gestellt war. Die Gäste rannten mit viel Ballbesitz an, agierten aber ideenlos. „Ich habe immer wieder mehr Tempo und Bewegung gefordert“, sagte Melunovic. Doch zu selten wurde mit Zug über die Flügel gespielt, in der Mitte wurde es eng. Eine große Chance ergab sich dann doch: Gänz donnerte den Ball in der 83. Minute an die Latte. „Der Lattenschuss und die große Möglichkeit von Marlon waren die Momente, die wir hätten nutzen müssen, um zu gewinnen“, erkannte Melunovic.

Erstes Spiel mit Dach über der Tribüne

Eine Minute vor der Gänz-Möglichkeit hatte auch die Eintracht die Chance auf einen Lucky Punch gehabt, doch der Schuss des eingewechselten Maik Strunk zischte knapp am Tor vorbei. „Es wäre der gerechte Lohn gewesen für den tollen Kampf, den die Mannschaft in Unterzahl geliefert hat“, sagte Effgen und resümierte: „Nur zwei Möglichkeiten zuzulassen gegen einen solch stark besetzten Gegner, war stark von meinem Team. Defensiv war das eine Eins mit Sternchen. Nach vorne geht sicherlich mehr.“ Ein Satz, der auch von Melunovic hätte stammen können. Der freute sich zusätzlich, dass „wir weiter ungeschlagen bleiben“.

Derweil tut sich einiges am Nahe-Stadion im Moebus-Sportpark. Das Derby war die erste Verbandsliga-Partie in dem alt-ehrwürdigen Stadion, die mit einem Dach über der Sitzplatztribüne ausgetragen wurde. Angesichts der starken Sonneneinstrahlung eine feine Sache für die 300 Derby-Besucher. Am heutigen Montag sollen nun die Flutlichtmasten folgen. Die Fundamente dafür sind bereits gesetzt.

SG Eintracht Bad Kreuznach – SV Alemannia Waldalgesheim 0:0

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Brunswig, Heinrich, Blenske, Drees – Baumann – Schäfer (65. Strunk), Wingenter (76. Kaan) – Wex – Cinar (86. Chirivi), Darcan.

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Padberg, Braun, Iten – Gänz, Shamshon – Atanley – Grünewald, Gräff (76. Kurtagic) – Pira (87. Houngbedji), Mehnatgir.

Schiedsrichter: Ziehmer (Kindsbach).

Zuschauer: 300.

Gelb-Rote Karte: Blenske (50.).

Beste Spieler: Basting, Baumann – Gänz.

So geht’s weiter: Die Eintracht spielt am Samstag, 16 Uhr, beim FC Bienwald Kandel, die Alemannia empfängt am Freitag, 19.30 Uhr, den VfB Bodenheim.