Winterbacher gefordert Trainer Scherer vor SVW-Schlüsselspiel verschnupft 16.10.2025, 13:36 Uhr

i Ein Bollwerk wollen die Winterbacher (weiße Hosen) auch am Samstag wieder vor ihrem Felsen aufbauen. Klaus Castor

Drei Heimsiege in Folge verbuchte der SV Winterbach zuletzt. Gelingt der vierte, würde der Aufsteiger sich Luft zum Tabellenende verschaffen. Schließlich ist dieses Mal das Schlusslicht zu Gast.

Manchmal kommt es vor, dass schon am zwölften Spieltag Schlüsselspiele anstehen. Auf den Fußball-Landesligisten SV Winterbach trifft das zu, wenn der Aufsteiger am Samstag um 16.30 Uhr den SV Hinterweidenthal empfängt.„Tabellarisch mag das stimmen, aber wir sind bei dem Thema eigentlich sehr entspannt“, sagt Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher.







