SC Idar II in Hermersberg Gast Trainer Holländer verteidigt Klub-Konzept und Spieler Sascha Nicolay 24.09.2026, 12:51 Uhr

i Stephan Holländer gibt als Coach des SC Idaar-Oberstein alles und stellt sich bei Kritik vor seine Spieler. Am Freitag gastiert er mit der zweiten SC-Mannschaft beim SV Hermersberg. Joachim Hähn

Bei der Niederlage der zweiten Mannschaft gegen den SV Rodenbach durfte das Kaderkonzept des SC Idar-Oberstein infrage gestellt werden. Vor der Partie beim SV Hermersberg am Freitag verteidigt Coach Stephan Holländer Konzept und Spieler.

Beim Tabellenführer muss die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein am Freitagabend (19 Uhr) in der Fußball-Landesliga ran. Der Aufsteiger aus der Schmuckstadt gastiert beim SV Hermersberg, der sechs seiner bisherigen acht Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt hat.







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