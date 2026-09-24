Bei der Niederlage der zweiten Mannschaft gegen den SV Rodenbach durfte das Kaderkonzept des SC Idar-Oberstein infrage gestellt werden. Vor der Partie beim SV Hermersberg am Freitag verteidigt Coach Stephan Holländer Konzept und Spieler.
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Beim Tabellenführer muss die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein am Freitagabend (19 Uhr) in der Fußball-Landesliga ran. Der Aufsteiger aus der Schmuckstadt gastiert beim SV Hermersberg, der sechs seiner bisherigen acht Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt hat.