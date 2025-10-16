Der Trainer bei der Pole-Dance-WM, ein Interimstrio an der Seitenlinie – und ein Kampf um wichtige Punkte. Wie der VfR Baumholder die ungewöhnliche Situation meistert und was gegen den FC Schmittweiler auf dem Spiel steht.
Mit Rückenwind aus zwei Siegen in Folge empfängt Fußball-Landesligist VfR Baumholder am Sonntag um 15 Uhr den FC Schmittweiler-Callbach im heimischen Brühlstadion. Nach dem knappen 1:0-Auswärtserfolg beim TuS Hackenheim will die Mannschaft von Matthias Dingert, Torwarttrainer Olaf Bürstlein und dem verletzten Co-Kapitän Nico Schulz, die den im Urlaub befindlichen Cheftrainer Christian Schübelin vertreten, den nächsten Heimsieg einfahren und ...