Eintracht Bad Kreuznach erlebt ein wildes Trainerjahr. Nach Thorsten Effgen und Mario Spreitzer übernahm Amin Ouachchen. Doch auch er ist schon wieder Geschichte, da er von seinen Aufgaben zurücktrat.
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Das ging schnell: Die Zeit von Amin Ouachchen als Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach endet nach nur zwei Monaten und vier Ligaspielen. Der Cheftrainer ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.Der Grund für die überraschende Entscheidung liegt im Zusammenspiel Mannschaft/Trainer.