Ärger mit der Mannschaft Trainer Amin Ouachchen tritt bei der Eintracht zurück Olaf Paare 26.08.2026, 09:36 Uhr

i Stand im Jahrmarktsspiel letztmals an der Seitenlinie der SG Eintracht Bad Kreuznach: Amin Ouachchen hat seine Trainertätigkeit bei der Eintracht beendet. Klaus Castor

Eintracht Bad Kreuznach erlebt ein wildes Trainerjahr. Nach Thorsten Effgen und Mario Spreitzer übernahm Amin Ouachchen. Doch auch er ist schon wieder Geschichte, da er von seinen Aufgaben zurücktrat.

Das ging schnell: Die Zeit von Amin Ouachchen als Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach endet nach nur zwei Monaten und vier Ligaspielen. Der Cheftrainer ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.Der Grund für die überraschende Entscheidung liegt im Zusammenspiel Mannschaft/Trainer.







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