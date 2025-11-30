Derbysieg der SG Meisenheim Torwart Körner spielt im Feld und richtig gut Olaf Paare 30.11.2025, 23:31 Uhr

i Gleich fällt das 3:2: Der Meisenheimer Johannes Körner (mit Brille) stoppt den Ball elegant mit der Brust und legt ihn auf Torschütze Noel Eckel ab. Die Hackenheimer Paul Protzel (von links), Leon Baderschneider und Henrik Sperling können ihn nicht daran hindern. Klaus Castor

Das Derby der Landesliga hielt, was es versprochen hatte. Der TuS Hackenheim und die SG Meisenheim lieferten sich ein abwechslungsreiches und packendes Duell, in dem beide Widrigkeiten trotzten.

Irgendwie wünschten sich die neutralen Zuschauer, dass der Schiedsrichter dieses Spiel nicht abpfeifen und noch um eine ganze Zeit verlängern würde. Packend, spannend, turbulent – viel besser geht Landesliga-Fußball kaum. Der ausgezeichnete Referee Jakob Tiedemann hatte nach gut acht Minuten Nachspielzeit dann aber doch ein Einsehen mit der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die das Derby beim TuS Hackenheim mit 4:3 (3:2) gewann.







