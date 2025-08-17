Der SV Alemannia Waldalgesheim setzte seine Siegesserie in der Verbandsliga fort und bezwang den SV Steinwenden mit 3:0. Der Gast kassierte kurz hintereinander zwei Platzverweise. Taktik und Disziplin der Alemannen zahlten sich erneut aus.

Der Saisonstart kann sich sehen lassen. Im dritten Ligaspiel feierte Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim den dritten Sieg. Mit 3:0 (1:0) bezwangen die Grün-Weißen den punktlosen SV Steinwenden.

„Wer mich kennt, weiß, dass wir bodenständig bleiben. Diese neun Punkte sind der erste Teil unseres Ziels, 36 Punkte für den Klassenverbleib zu holen“, erklärte SVA-Trainer Elvir Melunovic und bremste damit die Euphorie an der Waldstraße. Sein Understatement wurde vom Spielgeschehen untermalt. „Das war bis zur zweiten Roten Karte des Gegners ein hartes Stück Arbeit“, analysierte der Coach. Die Waldalgesheimer überließen den Steinwendenern den Ball und agierten über Umschaltmomente. Ein solcher fruchtete in der 28. Minute. Der erneut überzeugende Zugang Mahdi Mehnatgir spielte einen langen Ball auf Nils Gräff, der das Leder über die Linie bugsierte.

Mehnatgir ist an entscheidenden Szenen beteiligt

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Die Gäste versuchten einiges, hatten Feldvorteile, doch dann nahmen sie sich selbst aus dem Spiel. Mehnatgir war durchgebrochen, als ihn Benjamin Fuchs von den Beinen holte und dafür die Rote Karte erhielt (65.). Nur acht Minuten später folgte ihm Daniel Meisenheimer unter die Dusche. Er wurde nach einem Foul an David Shamshon des Feldes verwiesen. „Danach war klar, dass es für den Gegner schwer wird“, sagte Melunovic. Doch bis zu den weiteren Treffern dauerte es bis in die Schlussphase. Zunächst krönte Mehnatgir seine gute Vorstellung (89.). Das Zuspiel auf den Stürmer kam mit einem schnellen und weiten Abstoß von Torwart Andrej Juric. In der dritten Minute der Nachspielzeit durfte dann auch der zweite erfahrene Zugang der Alemannen jubeln. Justin Padberg machte nach einem Eckball alles klar.

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon – Atanley – Grünewald (86. Kreling), Gräff (90.+5 Goncalves) – Pira (89. Fakas), Mehnatgir (90. Ludwig).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, bei Eintracht Bad Kreuznach.