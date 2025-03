Tor bei der Premiere und gegen den Ex-Verein

Neue Spieler, neue Trainer, lange Vorbereitung: Bei Hassia Bingen ist in der Fußball-Landesliga Ost ein Aufwärtstrend unverkennbar, wie das 4:0 gegen Fortuna Mombach unter Beweis stellte.

Die Binger Hassia ist optimal aus der Winterpause gekommen. Sie bezwang Fortuna Mombach, den Tabellenletzten der Landesliga Ost, mit 4:0 (2:0). Mehr noch als das Ergebnis freute Trainer Patrick Joerg aber die starke und couragierte Leistung seines Teams.

„Ich bin total zufrieden“, bilanzierte der Coach und erläuterte: „Es ging mir vor allem darum, dass wir die Dinge, die wir in der achtwöchigen Vorbereitung eingeübt haben, umsetzen. Und das ist den Jungs richtig gut gelungen.“ Dazu gehörte beispielsweise ein kompaktes Verteidigen. Die Binger ließen kaum etwas zu. Die Hassia hatte sich aber auch zum Ziel gesetzt, mit vielen Bällen und Läufen in die Tiefe gefährlich zu werden. Und das zeigte die Mannschaft immer wieder, die schnellen Spieler nutzten ihr Tempo. „Da ist der Matchplan aufgegangen, zumal wir auch eine gute Zielstrebigkeit an den Tag gelegt haben“, lobte Joerg.

Erstmals ohne Gegentor

Bereits nach neun Minuten gingen die Binger in Führung, und das mit einem besonderen Treffer. Kai Wilske stand am langen Pfosten goldrichtig und drückte das Leder aus spitzem Winkel über die Linie. Wilske war im Winter aus Mombach nach Bingen gewechselt und traf somit nicht nur bei seiner Premiere, sondern auch gegen seinen Ex-Verein. Domenic Davis erhöhte nach 36 Minuten.

Und dann bewies Trainer Joerg auch noch ein glückliches Händchen. Er wechselte Yannis Berg ein, der mit einem Doppelpack in der 85. und 90. Minute alles klarmachte. „Besonders gefreut hat mich, dass wir die Null gehalten haben. Es war das erste Mal, dass das Team in dieser Saison ohne Gegentor geblieben ist. Und das haben sich die Jungs mit einer starken Teamleistung erarbeitet“, bilanzierte Joerg.

Hassia Bingen: Setz – Mayer Marte (89. Skriabin), Müller, Wilske – Yurdakul, A. Halili (85. Laforet), Langer, Merz – Davis (62. Moussa), Jalkama (70. I. Mukamba), Noory (81. Berg).

So geht’s weiter: am Samstag, 17 Uhr, gegen den SV Büchelberg.