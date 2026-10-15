SV Winterbach heiß auf TSC Top-Form steht gegen Spitzenreiter auf dem Prüfstand Olaf Paare 15.10.2026, 12:15 Uhr

i Zurück im Winterbacher Aufgebot: Immanuel Blaum (links) steht SVW-Trainer Torben Scherer wieder zur Verfügung. Klaus Castor

Fünf Siege aus sechs Spielen – der SV Winterbach ist die Mannschaft der Stunde in der Landesliga. Breiter könnte die Brust also kaum sein, um Tabellenführer TSC Zweibrücken auf den Zahn zu fühlen.

Der Tabellenführer kommt an den Felsen. Am Samstag um 16.30 Uhr stellt sich der TSC Zweibrücken beim Fußball-Landesligisten SV Winterbach vor.Die Voraussetzungen bei den Gastgebern sind mittlerweile ganz andere als bei den deutlichen Niederlagen zum Saisonstart gegen die Kontrahenten aus der Zweibrückener Preisklasse.







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