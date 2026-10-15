Fünf Siege aus sechs Spielen – der SV Winterbach ist die Mannschaft der Stunde in der Landesliga. Breiter könnte die Brust also kaum sein, um Tabellenführer TSC Zweibrücken auf den Zahn zu fühlen.
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Der Tabellenführer kommt an den Felsen. Am Samstag um 16.30 Uhr stellt sich der TSC Zweibrücken beim Fußball-Landesligisten SV Winterbach vor.Die Voraussetzungen bei den Gastgebern sind mittlerweile ganz andere als bei den deutlichen Niederlagen zum Saisonstart gegen die Kontrahenten aus der Zweibrückener Preisklasse.