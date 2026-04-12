Erster TuS-Sieg in 2026 Tolle Gesamtleistung mit Dreierpacker Merkel Olaf Paare 12.04.2026, 19:54 Uhr

i Dreifacher Torschütze: der Hackenheimer Pierre Merkel. Klaus Castor

Als der TuS Hackenheim beim Topteam SV Rodenbach mit 0:2 zurücklag, schien die Negativserie ihre Fortsetzung zu finden. Doch das Team von Tim Hulsey drehte mit einer bärenstarken Leistung die Partie.

Der Bann ist gebrochen. Mit einem 4:2 (1:2) beim SV Rodenbach sicherte sich Fußball-Landesligist TuS Hackenheim seinen ersten Sieg im Jahr 2026. „Umstellungen, 0:2 in Rückstand, dann aber das Spiel gedreht mit einer fantastischen Mannschaftsleistung. Besser hätte ich mir den Sieg nicht backen können“, freute sich der Hackenheimer Coach Tim Hulsey.







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