Trainer verlängert Thorsten Effgen bleibt der SG Eintracht treu Olaf Paare 09.01.2026, 09:28 Uhr

i Freuen sich auf eine gemeinsame Zukunft bei der SG Eintracht (von links): Mario Spreitzer (Sportlicher Leiter), Thorsten Effgen (Cheftrainer) und Patrick Krick (Präsident). Karsten Theis

Thorsten Effgen wurde auf einigen Trainerposten in der Region gehandelt, doch er bleibt der SG Eintracht Bad Kreuznach treu, verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr – sehr zur Zufriedenheit der Eintracht-Verantwortlichen.

Thorsten Effgen bleibt Cheftrainer von Eintracht Bad Kreuznach. Der Fußball-Verbandsligist und der Schöneberger gehen damit im Sommer 2026 in ihr fünftes gemeinsames Jahr. Vereinbart haben sich beide Seiten bis Sommer 2027.„Es sehen einfach alle so, dass Thorsten eine sehr gute Arbeit leistet“, lobt Mario Spreitzer, der Sportliche Leiter der Eintracht, und ergänzt: „Ich kann ja nur den Zeitraum intensiv betrachten, seitdem ich bei der Eintracht ...







Artikel teilen

Artikel teilen