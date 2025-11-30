Nahe-Stadion modernisiert Theo Suess übergibt Schenkungsurkunden Olaf Paare 30.11.2025, 11:45 Uhr

i Ein Festtag für den Bad Kreuznacher Sport und die Eintracht. Theo Suess übergibt die Schenkungsurkunden seiner Investitionen ins Nahe-Stadion. Darüber freuen sich (von links) Patrick Krick, Karsten Theis (beide Eintracht), Theo Suess, Eintracht-Vize Oliver Holste sowie die Stadtvertreter Grit Gigga, Emanuel Letz und Eduard Schuckmann. Castor Klaus. Klaus Castor

Zwei große Schenkungsurkunden übergab Theo Suess im Nahe-Stadion. Seine Stiftung finanzierte Modernisierungsmaßnahmen und übergab nun offiziell das Tribünendach an die Stadt und die Flutlichtanlage an die SG Eintracht.

Theo Suess war die Freude deutlich anzusehen. Der Bauunternehmer und Eintracht-Fan übergab in der Halbzeitpause des Verbandsliga-Derbys freudestrahlend zwei Schenkungsurkunden.Rund zwei Millionen Euro hat er über seine Theo-Suess-Stiftung in die Modernisierung des Stadions, das auf seine Anregung von Moebus- in Nahe-Stadion umbenannt wurde, gesteckt.







